Het Damrak kleurt groen

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 0,8 procent hoger op 685,91 punten. Onder de hoofdfondsen won Aegon 1,8 procent, net als ArcelorMittal. Philips daalde met 1,2 procent. Het aandeel werd door JPMorgan op de verkooplijst gezet. In de AMX viel Air France-KLM op. Het aandeel handelde op 1,90 euro. De luchtvaarder geeft ruim 1,9 miljard nieuwe aandelen uit om de balans te versterken en de ontvangen staatshulp versneld terug te betalen. De inschrijvingsprijs is 1,17 euro per nieuw aandeel. Basic-Fit won 1,9 procent. Onder de kleinere aandelen won Ordina 7,3 procent en Ebusco 1,7 procent. Accsys verloor 7,8 procent op 1,49 euro. De houtveredelaar geeft aandelen uit tegen 1,45 euro per stuk om 20 miljoen euro op te halen. Met de opbrengsten van de emissie wil het bedrijf de balans versterken, de liquiditeit verhogen en de capaciteitsuitbreiding in Arnhem afronden. Envipco en DGB verloren 8 tot 10 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

