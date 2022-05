ING investeert in Boldking Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING Corporate Investments heeft een belang genomen in Boldking, een online verkoper van scheerspullen. Dit bleek woensdag uit een persbericht van het Amsterdamse bedrijf, waarin verder geen financiële details werden prijsgegeven. Met de hulp van ING verwacht Boldking in Europa verder uit te kunnen bouwen en zet het in op winkelschappen bij nationale en internationale retailers. Boldking bestaat negen jaar, is in elf landen actief en heeft naar eigen zeggen meer dan 750.000 klanten. Hoe groot het belang van ING in Boldking is, werd niet gemeld. Bron: ABM Financial News

