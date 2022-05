Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 2,0 procent lager op 679,88 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk een groot deel van de verliezen van dinsdag proberen weg te werken, ondanks een volatiel verloop op Wall Street gisterenavond.

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten overwegend lager op dinsdag, waarbij vooral techaandelen opnieuw in de verkoop gingen. Beleggers maken zich zorgen om de economische groei en de aantrekkende rentes.

Vooral aan het begin van de handelsdag doken de beurzen in het rood, na enkele tegenvallende macrocijfers over de Amerikaanse woningverkopen. Bovendien stemden de verwachtingen die enkele bedrijven afgaven tot weinig optimisme. Zo verloor Snap dinsdag meer dan 40 procent, na de waarschuwing maandagavond dat de winstverwachtingen niet gehaald worden omdat de economie "sterker en sneller is verslechterd dan verwacht."

"Iedereen die riep dat we het ergste gehad hadden, werd daarmee het zwijgen opgelegd" , zei Jeffrey Halley van Oanda. "Het benadrukt hoe snel de stemmingswisselingen nu zijn en dat beleggers bij het eerste teken van problemen wegrennen."

Wall Street herstelde licht richting het einde van de dag, maar diverse analisten stelden dat het lastig is om momenteel goede redenen te vinden om de markt in te stappen. "Wat er in de afgelopen weken drastisch is veranderd, is de omvang van de zorgen", aldus CIO Eric Leve van Bailard. "Het waren eerst nog twijfels over de inflatie, maar nu gaan de zorgen verder dan dat."

De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,5 procent lager op 109,77 dollar. De Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm zou hebben gezegd dat haar regering een verbod op export van benzine en stookolie niet uitsluit om de hoge prijzen voor benzine en stookolie te beteugelen.

President Biden zou alle opties open houden, zei Granholm volgens persbureau Reuters. In de Aziatische handel vanochtend herstelden de olieprijzen met circa een procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0705. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0736 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0725 op de borden.

Vandaag wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Analisten van MUFG Bank verwachten een "havikachtige verrassing" als blijkt dat er serieuze gesprekken zijn geweest om de rentes sneller te verhogen om de inflatiedruk in te dammen.

"De meesten zijn het erover eens dat de inflatie heeft gepiekt in de Verenigde Staten,", aldus Louis Navellier van Navellier & Co, "omdat energie- en grondstofbedrijven vooral krijgen uitbetaald in dollars. Vrijwel alle grondstoffen worden geprijsd in dollars. "Aan de andere kant lijkt de inflatiepiek nog niet achter de rug in landen die een zwakke munt hebben. De Federal Reserve blijft de rentes verhogen, waardoor de dollar sterker wordt ten opzichte van de yen en de euro."

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Research heeft woensdag het advies voor Philips verlaagd van Neutraal naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 26,50 naar 21,30 euro ging. Volgens de analisten loopt Philips tegen grote interne en externe uitdagingen aan. De terugroepacties bij het bedrijf drukken zowel de omzet als de winst en de risico's op rechtszaken zijn groot.

Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar een flinke omzetgroei geboekt nu de coronamaatregelen in veel landen weer van tafel zijn. De meeste markten toonden herstel en in sommige markten presteerde Lucas Bols zelfs beter dan voor de coronacrisis, zoals in de VS, het VK en Australië. Het dividend wordt nog een jaar gepasseerd.

Envipco heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar eerder, maar draaide wel verlies. De maker van statiegeldmachines neemt stappen om de marge te verbeteren nu de kosten oplopen, maakte het bedrijf dinsdagavond bekend.

DGB heeft in 2021 geen omzet gerealiseerd en leed daardoor een verlies van meer dan een miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,8 procent tot 3.941,48 punten. De Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 31.928,62 en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,4 procent in tot 11.264,45 punten.