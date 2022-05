Omzet Lucas Bols weer hersteld

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar een flinke omzetgroei geboekt nu de coronamaatregelen in veel landen weer van tafel zijn. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de jaarcijfers van de Amsterdamse destillateur.

CEO Huub van Doorne zei in een toelichting "erg tevreden te zijn met de solide resultaten" die zijn gehaald tot en met eind maart. De meeste markten toonden herstel en in sommige markten presteerde Lucas Bols zelfs beter dan voor de coronacrisis, zoals in de VS, het VK en Australië.

Lucas Bols zag de omzet op jaarbasis stijgen van 57,3 miljoen naar 92,0 miljoen euro. De analisten van Kempen en Kepler Cheuvreux rekenden gemiddeld op een jaaromzet van 83,7 miljoen euro. Boekjaar 2020, voor de coronacrisis, was goed voor een omzet van 84,0 miljoen euro.

Netto verdiende de destillateur 11,7 miljoen euro, waar de analisten rekenden op 11,5 miljoen euro. Een jaar eerder leed Lucas Bols juist nog een verlies van bijna 9 miljoen euro. Exclusief eenmalige posten steeg de winst van 3,3 miljoen naar 14,7 miljoen euro.

"We streven ernaar over het boekjaar 2022 een operationele winst te behalen die in de buurt komt van het boekjaar 2020, vóór de pandemie", zei Lucas Bols bij de halfjaarcijfers. De operationele winst bedroeg afgelopen jaar 20,4 miljoen euro. Voor de coronacrisis was dit 17,6 miljoen euro, maar de winst daalde in de crisis naar 8,6 miljoen euro.

Lucas Bols meldde verder een operationele vrije kasstroom van 15,6 miljoen euro. Kempen rekende voor afgelopen jaar op een vrije kasstroom van 14,4 miljoen euro. Dat zou 3 miljoen euro meer zijn dan de 11,4 miljoen euro een jaar eerder.

Verstoringen van de wereldwijde aanvoerketen hadden volgens de destillateur invloed op zowel de beschikbaarheid als de prijzen van grondstoffen en logistieke diensten, die daarnaast ook beïnvloed werden door de recente toename van de macro-economische en geopolitieke instabiliteit. "Dit had een impact op onze winstgevendheid en kasstroomgeneratie, hetgeen we waar mogelijk hebben gecompenseerd met gerichte maatregelen", aldus de topman.

Omdat de verwachting is dat deze ontwikkeling ook dit boekjaar doorzet, heeft Lucas Bols geïnvesteerd in het werkkapitaal door meer voorraden aan te houden.

Overigens haalt de destillateur slechts 1 procent van zijn omzet uit Rusland en Oekraïne. Maar de indirecte risico’s zijn groter, waarschuwde het bedrijf, wijzend op onder meer de graanprijzen en de energiekosten.

Waar nodig zal Lucas Bols de prijzen verhogen, meldde het woensdag. Ook blijft het bedrijf goed letten op de kosten.

Eind maart had Lucas Bols een nettoschuld van 60,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 92,4 miljoen euro.

De destillateur zal over het afgelopen boekjaar geen dividend uitkeren, maar is van plan om over het lopende boekjaar de aandeelhouder wel weer te belonen.

Lucas Bols is dan ook positief gestemd over de vooruitzichten. "We verwachten dat de groei in de VS zal aanhouden en voorzien een verder herstel van de horeca in West-Europa. De Japanse markt en alle reisgerelateerde markten zullen in de komende maanden naar verwachting geleidelijk herstellen", aldus Van Doorne.

De destillateur zal blijven investeren in zijn merken om de doelstelling van een jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 5 procent voor de Global Cocktail Brands te blijven behalen. "We verwachten dat het groeimomentum van onze merken zal aanhouden en voorzien daarom in het boekjaar 2022/23 een omzetgroei, met name voor Bols Cocktails en Passoã. Verder zal de integratie van Tequila Partida een positieve factor zijn in de ontwikkeling van Lucas Bols."