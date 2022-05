JPMorgan Research zet Philips op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het advies voor Philips verlaagd van Neutraal naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 26,50 naar 21,30 euro ging. Volgens de analisten loopt Philips tegen grote interne en externe uitdagingen aan. De terugroepacties bij het bedrijf drukken zowel de omzet als de winst en de risico's op rechtszaken zijn groot. Bovendien hebben de verstoringen in de aanvoerketen gevolgen voor bijna alle activiteiten van het bedrijf. Verder is Philips volgens de analisten gevoelig voor een terugval in het consumentenvertrouwen en haalt het 15 tot 20 procent van de omzet uit China, waar momenteel nog altijd veel coronalockdowns zijn. Het advies werd verlaagd, nu JPMorgan vreest dat de outlook voor 2022 niet wordt gehaald, en ook de consensus voor 2023 is in de ogen van de zakenbank niet veilig. "Er zijn weinig positieve aanjagers", concludeerden de analisten. Het aandeel Philips sloot dinsdag 1,1 procent lager op 23,28 euro. Bron: ABM Financial News

