DGB meer dan een miljoen euro in het rood.

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft in 2021 geen omzet gerealiseerd en leed daardoor een verlies van meer dan een miljoen euro. Dit bleek woensdag uit het jaarverslag van de projectontwikkelaar, dat niet door een accountant is gecontroleerd. DGB zag die post oplopen van een verlies van 12.000 euro naar een min van 1,1 miljoen euro. Het bedrijf heeft nog geen zogeheten OOB-accountant gevonden om de jaarrekening te controleren, die nu is opgesteld door de raad van bestuur. DGB heeft voor 5 juli een aandeelhoudersvergadering gepland. Bron: ABM Financial News

