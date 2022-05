Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de koersval een dag eerder.

IG voorziet een openingswinst van 127 punten voor de Duitse DAX, een plus van 57 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 68 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, na afgenomen groei-indicaties in de eurozone en een winstwaarschuwing maandag nabeurs in de Verenigde Staten.

Britse nutsbedrijven verloren terrein op speculatie dat de Britse regering een extra belasting wil heffen op hun inkomsten.

"Markten in Europa hebben een deel van de winsten van gisteren ingeleverd, bedrukt door meer bewijzen van economische zwakte in de vorm van een fors lagere winstverwachting van het Amerikaanse sociale-media-bedrijf Snap en een matig inkoopmanagersrapport", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, vinden beleggers het lastig om richting te kiezen. Enerzijds waren er maandag berichten dat de Verenigde Staten de importheffingen voor China willen intrekken, maar anderzijds waarschuwde president Joe Biden China om Taiwan met rust te laten, wat de geopolitieke onzekerheid voedde, aldus Aslam.

Goldman Sachs denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Om de sector te ondersteunen besloot de Chinese overheid eerder deze maand om de rentes te verlagen.



's Middags bleken de nieuwe woningverkopen in april hard te zijn gedaald, van 709.000 in maart tot 591.000 in april. De inkoopmanagersindices in Europa lieten in mei minder sterke groei zijn. In de VS was dat ook zo.

De mondiale staalproductie daalde in april 5 procent op jaarbasis. In maart was dit nog 6 procent. Zowel in China als in de EU en de VS daalde de productie.



Bedrijfsnieuws



Een winstwaarschuwing van het Amerikaanse social mediabedrijf Snap gisteravond nabeurs doet de stemming geen goed. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar, maar deze doelstellingen zal Snap niet halen, zo liet het maandag weten.

Techaandelen in Europa deelden mee in de malaise. Adyen was een zware daler met 7 procent en ook internetinvesteerder Prosus, met een groot belang in het Chinese Tencent, leverde ruim 6 procent in.

Shell krijgt ruime steun van aandeelhouders voor zijn klimaatplannen. Bijna 80 procent van het aanwezige kapitaal temde voor de plannen. Shell wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Een minderheid van 20 procent steunde de plannen van Follow This', dat de energietransitie bij Shell wil versnellen. Het aandeel daalde in Londen bijna een procent.

Financiële waarden waaronder Banco Santander, Deutsche Boerse en ING sloten hoger, net als maandag, vermoedelijk door de hogere rentes die de Europese Centrale Bank in het vooruitzicht stelt.

Euro STOXX 50 3.647,56 (-1,64%)

STOXX Europe 600 431,58 (-1,1%)

DAX 13.919,75 (-1,80%)

CAC 40 6.235,14 (-1,66%)

FTSE 100 7.484,35 (-0,39%)

SMI 11.496,00 (+0,26%)

AEX 679,88 (-2,04%)

BEL 20 3.892,83 (-1,16%)

FTSE MIB 23.876,08 (-1,08%)

IBEX 35 8.631,20 (+0,06%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag overwegend lager met forse verliezen bij internetbedrijven na een winstwaarschuwing van Snap, het moederbedrijf van Snapchat.

De waarschuwing voedde zorgen over economische groei en stijgende rentes onder invloed van torenhoge inflatiecijfers. Dit zou de Amerikaanse economie in een recessie kunnen duwen.

"Normaal is de Fed de katalisator van een ommekeer", zei Russ Koesterich van BlackRock. "Maar nu is het natuurlijk moeilijker voor de Fed om redding te brengen, omdat ze hard moeten werken om de inflatie omlaag te brengen."

Maandag sloten de beurzen in New York nog hoger, met stevige plussen in een opluchtingsrally, na berichten dat de Amerikaanse president Joe Biden importheffingen op Chinese producten wil terugdraaien.

Dinsdag gingen de koersen weer omlaag. "Technologie krijgt het hardst om de oren", zei Paul Nolte van Kingsview Investment Management. Hij voorziet een recessie in de VS in zes tot achttien maanden.

Snap verloor dinsdag meer dan 40 procent, na de waarschuwing maandagavond dat de winstverwachtingen niet gehaald worden omdat de economie "sterker en sneller is verslechterd dan verwacht."

"Iedereen die riep dat we het ergste gehad hadden, werd daarmee het zwijgen opgelegd" , zei Jeffrey Halley van Oanda. "Het benadrukt hoe kortstondig de stemmingswisselingen nu zijn en dat beleggers bij het eerste teken van problemen wegrennen."

Het sentiment werd ook gedrukt door een waarschuwing die Goldman Sachs de wereld instuurde. De zakenbank denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak keek de markt naar licht dalende inkoopmanagersindices en cijfers over de Amerikaanse woningmarkt. De verkoop van nieuwe huizen daalde in april sterk. Dit is ook weer een signaal dat de hogere rente een vertragende invloed heeft op de economie.

De verkoopgolf in technologie-aandelen leidde tot een koopgolf in staatsleningen. De rente op tienjarige Treasury's daalde hierdoor van 2,857 naar 2,758 procent.

Bedrijfsnieuws

Snap kelderde 43 procent. Het bedrijf kampt met verschillende uitdagingen: hoge inflatie, het nieuwe privacybeleid van Apple en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De verwachte omzetgroei van 20 tot 25 procent in het tweede kwartaal zal dan ook niet worden gehaald. Ook het positieve EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar zit er niet meer in.

Facebook verloor 8 procent en Pinterest werd 24 procent minder waard. Alphabet, moederbedrijf van Google, verloor 5 procent, net als Twitter.

Online vergaderdienst Zoom staat er beter voor na sterke kwartaalcijfers en een opwaartse bijstelling van de winstverwachting voor dit boekjaar. Het aandeel steeg 3 procent.

Best Buy opende dinsdagmiddag de boeken en gaf ook een winstwaarschuwing. Ook de omzet zal dit jaar lager uitkomen dan verwacht, zei de retailer, na een winst- en omzetdaling in het eerste kwartaal. Het aandeel won toch 1,1 procent.

Modemerk Ralph Lauren wist de verwachtingen te verslaan in het afgelopen kwartaal en verhoogde het dividend. Het aandeel sloot licht hoger.

S&P 500 index 3.941,48 (-0,81%)

Dow Jones index 31.928,62 (+0,15%)

Nasdaq Composite 11.264,45 (+2,35%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.745,15 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.088,66 (+0,6%)

Hang Seng 20.240,98 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0705. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0736 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0725 op de borden.

USD/JPY Yen 126,94

EUR/USD Euro 1,0705

EUR/JPY Yen 135,90

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Dld)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - April (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Mei (Bel)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten