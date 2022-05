Olieprijs sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager licht lager gesloten, na berichten over een mogelijk exportverbod op benzine en stookolie in de Verenigde Staten.

De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent lager op 109,77 dollar.

De Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm zou hebben gezegd dat haar regering een verbod op export van benzine en stookolie niet uitsluit, op de vraag of ze een dergelijke stap overweegt, om de hoge prijzen voor benzine en stookolie te beteugelen.

"Ik kan bevestigen dat de president geen instrumenten van tafel haalt", zei Granholm volgens persbureau Reuters.



De olieprijs wordt ondersteund door optimsiem over plannen om langdurige lockdownmaatregelen in de grootste Chinese stad Sjanghai op te heffen. Er blijft wel onzekerheid over de vraag naar olie in het land dat de grootste olie-importeur ter wereld is, nu Beijing zijn quarantainemaatregelen heeft heeft aangescherpt om een coronavirusuitbraak tegen te houden.

"De oliemarkt blijft gevangen tussen recessievrees en de gevolgen van het nul-coronabeleid in China aan de ene kant, en krappe aanvoer van met name olieproducten en het vooruitzicht van toenemende vraag naar benzine tijdens het zomerseizoen in de VS, wanneer er veel met de auto wordt gereden" , zei Carsten Fritsch van Commerzbank.

Krappe Amerikaanse benzine- en dieselvoorraden hebben de prijzen naar records gestuwd. Zwakte op de aandelenmarkten zette de afgelopen tijd daarentegen weer druk op de olieprijs.