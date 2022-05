Shell krijgt brede steun voor klimaatplannen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Shell heeft zich achter de klimaatplannen van het concern geschaard. Dit bleek dinsdag tijdens de jaarvergadering van Shell in Londen. De plannen van Shell konden op goedkeuring van 79,9 procent van de aandeelhouders rekenen. In een toelichting zei CEO Ben van Beurden tevreden te zijn dat een grote meerderheid achter de plannen van Shell staat. De energiegigant wil in 2050 CO2-neutraal zijn. "We zitten op koers", meent de topman. Van de aandeelhouders steunde iets meer dan 20 procent de plannen van 'Follow This', dat aanstuurt op een versnelling van de energietransitie bij Shell. CEO Van Beurden zei blij te zijn dat de aandeelhouders de plannen van Shell prefereren boven die van Follow This. "Maar we beseffen dat er nog werk aan de winkel is", aldus de topman. Tijdens de vergadering werden verder een heel aantal bestuurders herbenoemd en werd de jaarrekening 2021 goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.