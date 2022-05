Tech onder druk in bijna rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink lager gesloten. De AEX verloor 2,0 procent op 679,88 punten.

Het sentiment was dinsdag een stuk negatiever, na "een waarschuwing die Goldman Sachs de wereld instuurde. De zakenbank denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn in de vastgoedsector", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Daarnaast kwam social mediabedrijf Snap maandagavond laat met een winstwaarschuwing. De resultaten zullen in het tweede kwartaal waarschijnlijk niet in lijn zijn met de doelstellingen door de verslechterende macro-economische trends.

"Het aandeel Snapchat ging nabeurs bijna 31 procent lager. Zo'n forse daling kan duiden op een gebrek aan liquiditeit in de markt. Sterke volatiliteit blijkt in het verschiet te liggen", waarschuwde Verstraete.

Zijn collega Justin Blekemolen stelt dat "de neerwaartse tendens op de AEX-index nog steeds intact is. Toch lijkt de ergste verkoopdruk wat opgedroogd", aldus de beleggingsspecialist in een technische analyse.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor inkoopmanagersindexen uit Japan, de eurozone en VS. In Japan compenseerde een sterkere groei van de dienstensector een vertraging in de industrie, maar in de eurozone bleek het groeitempo in mei te zijn afgenomen. In de VS groeiden de industrie en dienstensector eveneens minder hard, waardoor de samengestelde index op het laagste punt in 4 maanden uitkwam.

Verder daalden de nieuwe woningverkopen in de VS met 16,6 procent in april.

WTI-olie kost dinsdag rond 110 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0739.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen waren er nauwelijks stijgers. Alleen AkzoNobel en KPN bleven in het groen.

Techaandelen stonden fors onder druk. Just Eat Takeaway en Prosus daalden zo'n 6 tot 6,5 procent en Adyen bijna 7 procent.

In de AMX daalde Air France-KLM bijna 21 procent op 3,45 euro. Air France lanceerde een claimemissie van 2,256 miljard euro en geeft 1,928 miljard nieuwe aandelen uit. De luchtvaartmaatschappij herhaalde tevens zijn doelstellingen voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5. Inpost verloor bijna 5 procent.

Alfen steeg bijna 2 procent.

Galapagos maakt gebruikt van de optie om kandidaatmedicijnen van Scipher Medicine te licenseren, zo meldde het Amerikaanse bedrijf dinsdag. Galapagos en Scipher begonnen in augustus 2020 een samenwerking, om aan de ontwikkeling van behandelingen tegen inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, te werken, op basis van 'targets' die Scipher heeft ontdekt via zijn Spectra-platform. Financiële details zijn niet bekend. Het aandeel Galapagos daalde bijna een procent.

In de AScX won Majorel ruim 4 procent. Renewi kwam met jaarcijfers en kondigde een overname aan. Ook zei Renewi dat de prestaties dit jaar de oude verwachtingen zullen overtreffen. Het aandeel Renewi steeg bijna 4 procent.

Azerion verloor na het publiceren van definitieve jaarcijfers zo'n 3,5 procent. TomTom leverde bijna 14 procent in. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een verkoopadvies van Alpha Value voor het aandeel TomTom.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2,5 procent lager.