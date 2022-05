Galapagos gaat kandidaatmedicijnen Scipher licenseren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos maakt gebruikt van de optie om kandidaatmedicijnen van Scipher Medicine te licenseren. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf dinsdag. Galapagos en Scipher begonnen in augustus 2020 een samenwerking, om aan de ontwikkeling van behandelingen tegen inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, te werken, op basis van 'targets' die Scipher heeft ontdekt via zijn Spectra-platform. Destijds werd al bekend dat Galapagos vijf van deze targets mag gebruiken om zelf verder te ontwikkelen. Scipher ontvangt een vooruitbetaling en mogelijk later ook aanvullende betalingen, werd eerder al bekend. Financiële details zijn verder niet bekend. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News