Tech in focus op lager Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel verliezen de futures op de S&P 500 ruim een procent. Ook de Dow Jones index en Nasdaq lijken een stuk lager te openen, de Nasdaq zelfs bijna 2 procent.

Maandag sloten de beurzen in New York nog in de plus. Beleggers reageerden positief op berichten dat de Amerikaanse president Joe Biden importheffingen op Chinese producten wil terugdraaien.

"Aan de andere kant hebben we een toename in geopolitieke spanningen nadat de Amerikaanse president aankondigde dat hij niet zou aarzelen om militair in te grijpen om Taiwan te verdedigen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Het sentiment dinsdag is een stuk negatiever, na "een waarschuwing die Goldman Sachs de wereld instuurde. De zakenbank denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Daarnaast kwam social mediabedrijf Snap maandagavond laat met een winstwaarschuwing. De resultaten zullen in het tweede kwartaal waarschijnlijk niet in lijn zijn met de doelstellingen door de verslechterende macro-economische trends.

"Het aandeel Snapchat ging nabeurs bijna 31 lager. Zo'n forse daling kan duiden op een gebrek aan liquiditeit in de markt. Sterke volatiliteit blijkt in het verschiet te liggen", aldus Verstraete.

Op macro-economisch vlak kijkt de markt dinsdag naar de nieuwste inkoopmanagersindices en cijfers over de Amerikaanse woningmarkt. Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell maakt later dinsdag zijn opwachting bij een economisch forum in Las Vegas.

De WTI-olieprijs noteerde dinsdagmiddag rond de 110 dollar. De euro/dollar handelde op 1,0709.

Bedrijfsnieuws

Snap dreigt dinsdag 30 procent lager te openen na de winstwaarschuwing van maandag, waarmee het aandeel zakt tot het laagste punt in zo'n twee jaar.

Volgens Snap heeft het bedrijf te kampen met verschillende uitdagingen, van de hoge inflatie tot het nieuwe privacybeleid van Apple en de impact van de oorlog in Oekraïne. Snap verwacht dat de omzet en aangepaste EBITDA in het tweede kwartaal lager zullen uitvallen dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar. Over de lange termijn vooruitzichten blijft Snap wel positief.

Social media-aandelen als Twitter en Meta Platforms lijken dinsdag 3 tot zelfs 8 procent lager te zullen openen.

Best Buy opende vanmiddag de boeken en kwam ook met een winstwaarschuwing. Daarnaast zal ook de omzet dit jaar lager uitkomen dan verwacht, zei de retailer, na een winst- en omzetdaling in het eerste kwartaal. Het aandeel lijkt 2,5 procent lager te openen.

Online vergaderdienst Zoom staat er beter voor na sterke kwartaalcijfers en een opwaartse bijstelling van de winstverwachting voor dit boekjaar. Het aandeel lijkt zo'n 2,5 procent hoger te gaan openen.

Modemerk Ralph Lauren wist de verwachtingen te verslaan in het afgelopen kwartaal en verhoogde het dividend. Het aandeel stijgt voorbeurs bijna een procent.

Slotstanden

Wall Street is maandag hoger geëindigd. De S&P 500 index won 1,9 procent op 3.973,75 punten, de Dow Jones index steeg 2,0 procent op 31.880,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 11.535,27 punten.