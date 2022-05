Overname Activision Blizzard biedt meer kans op rendement dan bod op Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In een beurs die er dit jaar "vreselijk slecht" bij ligt, is het zoeken naar kansen, en overnames bieden dit wellicht. Dit zegt Erik Mauritz, Hoofd Beleggersdesk van IEX. Inspelen op de mogelijke overname van Twitter door Elon Musk brengt veel risico met zich mee, aldus Mauritz. IEX gaat er vanuit dat de overname uiteindelijk wel doorgaat, maar het is zeer onzeker geworden. Het zal in ieder geval tegen een lagere prijs zijn dan de 54,20 dollar per aandeel die nu op tafel ligt. Aantrekkelijker is daarom volgens Mauritz om in te spelen op het overnamebod van Microsoft op Activision Blizzard. Microsoft heeft de cash om die overname te doen en het gamebedrijf past "volledig" in de strategie van Microsoft, vindt hij. Ook merkt hij op dat superbelegger Warren Buffett probeert te profiteren van deze deal. De grootste onzekerheid is de toezichthouder, waarschuwt Mauritz. Hoewel Microsoft door de overname van Activision Blizzard slechts de derde game-ontwikkelaar wordt, kan niet worden uitgesloten dat de toezichthouder toch bezwaar maakt.

