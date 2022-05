Topman Petrobras moet alweer vertrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De CEO van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras moet vertrekken, op verzoek van de Braziliaanse overheid. Dit blijkt uit een brief die Petrobras ontving van het ministerie van Mijnen en Energie. Daarin vraagt het ministerie Petrobras om een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om CEO José Mauro Ferreira Coelho te laten vervangen door Caio Mario Paes de Andrade. Coelho werd benoemd tot CEO tijdens de jaarvergadering op 13 april dit jaar. Als hij wordt ontslagen, zullen ook alle andere leden van het bestuur worden ontslagen en moeten zij opnieuw benoemd worden. Paes de Andrade werkt momenteel op het ministerie van Economie. Petrobras meldt niet waarom de Braziliaanse overheid afscheid wil nemen van de huidige CEO. Volgens persbureau Bloomberg zou de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hiertoe hebben besloten vanwege de brandstofprijzen die in Brazilië de pan uitrijzen. Bloomberg meldt dat het inmiddels om de derde CEO gaat die Bolsonaro bij Petrobras wegstuurt. Bron: ABM Financial News

