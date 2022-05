Gorillas zet mes in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) Gorillas opereert onder lastige marktomstandigheden en in een poging winstgevend te worden heeft de flitsbezorger besloten om zich te focussen op een aantal regio's en afscheid te nemen van circa 300 werknemers. Dit meldde Gorillas dinsdag. "Zoals veel spelers in de start-up en tech-scene opereert Gorillas momenteel in een uitdagende en complexe wereldwijde omgeving." Na het afsluiten van de laatste financieringsronde in oktober 2021, heeft Gorillas de focus verlegd van "hypergroei naar een duidelijk pad naar winstgevendheid", zei Gorillas in een toelichting. De flitsbezorger voegde toe dat de recente ontwikkelingen op de kapitaalmarkt bevestigen dat Gorillas meer werk moet maken van de winstgevendheid van het bedrijf. Van de omzet die Gorillas genereert, komt 90 procent uit vijf kernmarkten, namelijk Duitsland, Frankrijk, het VK, Nederland en de VS. De bezorger zal zich daarom op deze regio's gaan richten. In de andere markten, zoals Spanje en België, bekijkt Gorillas wat de strategische opties zijn. Als gevolg van deze nieuwe focus heeft Gorillas besloten om van bijna 300 werknemers afscheid te nemen. De gesprekken hierover beginnen vandaag. De flitsbezorger spreekt van "een extreem hard besluit", maar wel één die noodzakelijk is. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.