Valuta: euro verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag boven de 1,07 dollar in de nasleep van de opmerking van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde maandag in een zogeheten blogpost waarin zij aangaf dat in juli de depositorente verhoogd zou kunnen worden.

"Met Lagarde vandaag in Davos op het World Economic Forum en ook de voorzitter van de Federal Reserve Jerom Powell in Las Vegas met een rede blijft de Europese munt de munt van dit moment om in de gaten te houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De euro heeft qua aandacht wel concurrentie van het Britse pond, waarvan de koers dinsdag flink daalde na de publicatie van de scherp gedaalde inkoopmanagersindex over mei", aldus Van der Meer.

De handelaar keek dinsdag alvast vooruit naar woensdag wanneer een aantal belangrijke richtpunten nog voor een verschil kunnen zorgen, zoals het Duitse consumentenvertrouwen en de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

Van de belangrijkste Europese economieën bleken de meeste daarvan in mei aan groeivermogen te hebben ingeleverd. Vooral de economie van het Verenigd Koninkrijk zag de vaart er flink uitlopen met een samengestelde inkoopmanagersindex in een voorlopige meting van 51,8 tegeh 58,2 in april.

Voor vanmiddag staan de voorlopige inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector van de Verenigde Staten over mei en de verkopen van nieuwe woningen over april op de agenda.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0705 dollar. De Europese munt noteerde 1,0 procent hoger op 0,8575 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,8 procent en noteerde op 1,2485 dollar.