Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 50,00 naar 40,00 euro met herhaling van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Voor dit jaar lieten de analisten hun taxaties voor het verlichtingsbedrijf min of meer ongemoeid, maar voor 2023 verlaagden zij hun raming voor de aangepaste EBITA met 4 procent vanwege een mogelijke cyclische tegenwind in Europa. Daar staat volgens Credit Suisse een aantrekkelijke waardering tegenover. Signify is 15 procent goedkoper gewaardeerd dan sectorgenoot Acuity. In de tweede helft van dit jaar zal de autonome omzetgroei volgens Credit Suisse vertragen naar 2 procent. Dat is in de eerste helft vermoedelijk nog 6 procent. Dit jaar en volgend jaar zal de marge min of meer gelijk blijven aan de 11,6 procent in 2021, denkt de bank. Het aandeel Signify daalt dinsdag 2,5 procent tot 35,82 euro. Bron: ABM Financial News

