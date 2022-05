Beursblik: goede prestaties bij Renewi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft afgelopen boekjaar, dat eind maart eindigde, iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Degroof Petercam dinsdag. De onderliggende EBIT van 134 miljoen euro lag “comfortabel” boven de meer dan 120 miljoen euro waarop Renewi zelf rekende. Degroof mikte op 130 miljoen euro. Ondanks dat de winst met circa 70 miljoen euro steeg naar meer dan 75 miljoen euro besloot Renewi geen dividend uit te keren. Vanochtend kondigde de afval- en recyclingspecialist de overname van het Amsterdamse Paro aan, de eerste grote acquisitie sinds de combinatie Renewi in 2017 ontstond. "Als gevolg van toenemende regelgeving, verwachten we dat de markt zich klaarmaakt voor een nieuwe consolidatiefase", aldus Degroof. En Renewi is "perfect" gepositioneerd om zo marktaandeel te winnen, aldus de analisten. De bank ziet de berichtgeving van vanochtend als een bevestiging van zijn positieve oordeel over Renewi. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn volgens Degroof ook positief. Degroof herhaalde dinsdag het koopadvies voor Renewi met een koersdoel van 12,10 euro. Het aandeel stijgt dinsdag 5,6 procent naar 8,24 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.