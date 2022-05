Beursblik: Aegon vangt goede prijs voor Spaanse joint venture Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft een heel goede prijs weten te bedingen bij de verkoop van het belang van 50 procent in de Spaanse joint venture met Liberbank. Dit stelt analist Jason Kalamboussis van ING dinsdag. De verkoop levert Aegon 177 miljoen euro op. Dat is circa 77 miljoen euro meer dan waarop de analist had gerekend. De desinvestering versterkt het vooruitzicht op een aandeleninkoop in 2023, meent Kalamboussis. Dit jaar koopt de verzekeraar voor 300 miljoen euro in. ING blijft positief over Aegon met een koopadvies en een koersdoel van 6,30 euro. Het aandeel daalt dinsdag 1,3 procent naar 4,90 euro. Bron: ABM Financial News

