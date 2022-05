Renewi neemt Paro over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft een voorlopig akkoord bereikt over de overname van het Amsterdamse Paro. Dit maakte de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen dinsdag bekend. Paro wordt bij de transactie gewaardeerd op 67 miljoen euro. Afgelopen jaar behaalde Paro, een specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval, een omzet van 43 miljoen euro en en EBITDA van net geen 10 miljoen euro. Het is de eerste grote overname sinds 2017, toen Renewi ontstond. Een vertegenwoordiging van de werknemers van Paro moeten de transactie nog goedkeuren. Bron: ABM Financial News

