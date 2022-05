Renewi boekt meer omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, meer omzet en winst geboekt en de schuld verlaagd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen. CEO Otto de Bont sprak van een "recordprestatie". Renewi boekte 10 procent meer omzet op jaarbasis. De omzet steeg naar 1,9 miljard euro. De onderliggende EBIT nam zelfs met 83 procent toe tot 133,6 miljoen euro. In vergelijking met het jaar voor de coronacrisis was die stijging 77 procent. Renewi rekende aanvankelijk op een onderliggende EBIT van 120 miljoen euro, maar gaf later aan hierboven uit te zullen komen. Renewi presenteerde een winst van 75,4 miljoen euro, circa 70 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De kernschuld daalde van 344 miljoen naar 303 miljoen euro. Dat betekende een daling van de schuldratio van 2,2 naar 1,4. De totale schuld bedroeg aan het einde van het boekjaar 604 miljoen euro. CEO De Bont is positief gestemd voor het lopende boekjaar, waarin hij verwacht dat de recycleprijzen "sterk maar gematigd" blijven. De prestaties dit jaar zullen de oude verwachtingen overtreffen, meent Renewi. Bron: ABM Financial News

