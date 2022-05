Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 10,00 naar 9,50 euro met een onveranderde verkoopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Andrew Lowe. Steeds weer weet ABN AMRO teleur te stellen met de outlook voor de nettorentebaten, aldus de analist, na de kwartaalcijfers van de bank. Terwijl door de stijgende rente beleggers rekenden op wat meewind, moest ABN AMRO melden dat de nettorentebaten niet eerder dan in de eerste helft van 2023 uitbodemen. En ondanks de koersdaling van ruim 10 procent na de kwartaalcijfers, denkt Lowe dat de koersdruk nog niet voorbij is. ABN AMRO is duurder dan ING en de meeste sectorgenoten. ABN AMRO zei bij de kwartaalcijfers niet eerder dan bij de jaarcijfers te zullen beslissen of het overtollig kapitaal kan terugvloeien naar de aandeelhouders. Andere banken, zoals ING, hebben al besloten dit te doen, benadrukte Lowe. Zo kondigde ING een terugkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 1,25 miljard euro, terwijl ING significant meer blootstelling aan Rusland heeft dan ABN AMRO. De analist noemt de terughoudendheid van ABN AMRO een "misstap". Maandag sloot het aandeel ABN AMRO op 10,73 euro. Bron: ABM Financial News

