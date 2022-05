Snap geeft winstwaarschuwing af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft maandagavond een winstwaarschuwing afgegeven en schroeft de investeringen terug om zich te weren tegen de verstoringen in de digitale advertentiemarkt. Volgens Snap heeft het te kampen met verschillende uitdagingen, van de hoge inflatie tot het nieuwe privacybeleid van Apple en de impact van de oorlog in Oekraïne. Snap verwacht dat de omzet en aangepaste EBITDA in het tweede kwartaal lager zullen uitvallen dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van vorig jaar boekte Snap een omzet van 982 miljoen dollar en analisten geraadpleegd door FactSet houden voor het lopende tweede kwartaal rekening met een omzet van 1,2 miljard dollar. "We blijven optimistisch over de vooruitzichten op lange termijn", aldus het bedrijf. Het aandeel Snap verloor maandag in de reguliere handel 3,4 procent, maar na de waarschuwing daalde het aandeel in de elektronische handel nabeurs met circa 31 procent. Bron: ABM Financial News

