Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 62 punten voor de Duitse DAX en een min van 35 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 46 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is van mening dat de beurzen wel erg hard zijn gedaald. Volgens hem is er dan ook een kans dat koopjesjagers deze week hun slag slaan. De trend blijft evenwel neerwaarts, zo waarschuwde Aslam.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond het Europese slot rond een niveau van 1,0683, tegenover 1,0556 vrijdagavond. Die stijging is vooral te danken aan uitspraken van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Lagarde herhaalde in een blog op de website van de ECB dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

Op macro-economisch vlak bleek maandag dat het Duitse ondernemersvertrouwen in mei onverwacht is aangetrokken.

"De sterke data maken het voor de ECB iets makkelijker om een eventuele renteverhoging te rechtvaardigen", aldus Aslam.

De Russische roebel zat maandag ook flink in de lift, na een bericht dat de overheid in Rusland van plan is om een belangrijke deviezenlimiet voor exporteurs te verlagen. De munt steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ruim 6 procent.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy wil Siemens Gamesa overnemen voor 18,05 euro per aandeel. Dit meldde Siemens Energy dit weekend in een persbericht, nadat afgelopen week al duidelijk werd dat er overnameplannen waren. Het aandeel Siemens Energy daalde maandag bijna een procent en dat van Gamesa won juist meer dan 6 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 7 procent en leverde Fresenius en Zalando rond een procent in.

In Parijs stegen als BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale stegen rond de 4 procent, net als ArcelorMittal. Vinci verloor meer dan een procent.

Ook elders zaten financials in de lift, met hogere rentes van de ECB in het vooruitzicht. ING won ruim 4 procent in Amsterdam en UniCredit ook meer dan 4 procent in Milaan.

Euro STOXX 50 3.698,21 (+1,1%)

STOXX Europe 600 436,54 (+1,3%)

DAX 14.175,40 (+1,4%)

CAC 40 6.358,74 (+1,2%)

FTSE 100 7.513,44 (+1,7%)

SMI 11.466,28 (+1,4%)

AEX 694,02 (+1,6%)

BEL 20 3.938,45 (+0,4%)

FTSE MIB 24.136,56 (+0,2%)

IBEX 35 8.625,80 (+1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een xx opening.

Wall Street is maandag hoger geëindigd. De markten reageerden positief op uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Biden wil enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, terugdraaien.

"Wat meer risicobereidheid mag ook wel een keer, na zeven verliesweken op rij voor de S&P 500-index, de langste negatieve reeks sinds 2001", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vorige week wist de S&P 500 ternauwernood te voorkomen dat het in een bear market belandde. Ondertussen staat de Dow Jones index op de langste verliesreeks in zo'n 90 jaar.

Beleggers maken zich zorgen over de snelheid waarmee de Federal Reserve de rente zal verhogen om de hoge inflatie te bedwingen. De prijsstijgingen drukken de winsten van sommige bedrijven, maar ook een krappe geldmarkt kan de economische groei drukken, vrezen fondsbeheerders.

De afgelopen weken werden de zorgen rond inflatie nog vergroot door lockdowns tegen het coronavirus in China en de Russische oorlog tegen Oekraïne, waardoor de olie- en gasprijzen sterk stijgen.

Beleggers zullen deze week vooral letten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, voor hints over de volgende monetaire stappen van de centrale bank.

WTI-olie kostte maandagavond rond de 110 dollar.

Bedrijfsnieuws

Financials zaten maandag in de lift. Goldman Sachs won 3 procent en JPMorgan Chase 6 procent.

Deze week komen Macy's, Best Buy, Dollar General en Costco Wholesale met kwartaalcijfers. De hogere kosten voor brandstof, vracht en arbeid en ook veranderd koopgedrag na de pandemie zullen de winsten naar verwachting hebben gedrukt. Vorige week zorgden tegenvallende cijfers en winstwaarschuwingen van bedrijven als Walmart en Target voor nog meer zorgen over de inflatie en het consumentenvertrouwen.



Broadcom is in vergevorderde gesprekken over de overname van VMware, volgens bronnen. Dit zou één van de grootste deals van het jaar worden. VMware is 40 miljard dollar waard op de beurs en Broadcom 222 miljard. Aandelen VMware stegen 25 procent terwijl Broadcom 3 procent daalde.

Apple wil zijn productie buiten China vergroten, gezien het strikte anticoronabeleid dat Beijing hanteert. Apple zou volgens bronnen kijken naar India en Vietnam, waar nu al beperkt producten van Apple worden gemaakt. Apple steeg maandag 4 procent.

DiDi Global heeft de New York Stock Exchange laten weten zijn plannen voor het beëindigen van de beursnotering in de VS door te zullen zetten. Dit maakte het Chinese techbedrijf maandag bekend. Het aandeel verloor 5 procent.

Starbucks vertrekt na 15 jaar uit Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Dit werd maandag bekend. De koffieketen sluit 130 locaties in Rusland, nadat de licenties van deze winkels al in maart werden opgeschort. De bijna 2.000 werknemers in Rusland krijgen nog zes maanden doorbetaald en Starbucks gaat hen begeleiden naar een nieuwe baan. Starbucks wilde maandag niet zeggen wat de financiële impact is, hoewel de Russische markt slechts een klein deel uitmaakt van het totaal aan inkomsten van de koffieketen. Het aandeel sloot vlak.

S&P 500 index 3.973,75 (+1,9%)

Dow Jones index 31.880,24 (+2,0%)

Nasdaq Composite 11.535,27 (+1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag lager.

Nikkei 225 26.836,62 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.112,37 (-1,1%)

Hang Seng 20.187,37 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1.0664. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0689.

USD/JPY Yen 127,64

EUR/USD Euro 1.0664

EUR/JPY Yen 136,07

MACRO-AGENDA:

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (Jap)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Mei (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Air France-KLM - Jaarvergadering

00:00 Shell - Jaarvergadering

13:00 Best Buy - Cijfers eerste kwartaal (VS)