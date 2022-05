Zoom verhoogt winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal boven verwachting gepresteerd en verhoogt de outlook.

CEO Eric Yuan sprak van een sterke winstgevendheid en kasstroom. Zoom kon tijdens de coronapandemie profiteren van thuiswerken. Nu werknemers weer naar kantoor komen, hoopt de videovergaderdienst te profiteren van hybride werken.

Uit de resultaten die maandag nabeurs verschenen, bleek dat Zoom in het afgelopen kwartaal een nettowinst heeft behaald van 113,6 miljoen dollar, of 0,37 dollar per aandeel. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 227,4 miljoen dollar, of 0,74 dollar per aandeel.

De aangepaste winst kwam in het vierde kwartaal uit op bijna 316 miljoen dollar, of 1,03 dollar per aandeel. Hier gingen door FactSet geraadpleegde analisten uit van 0,88 dollar per aandeel.

De omzet verbeterde in de verslagperiode met 12 procent op jaarbasis naar 1.073,8 miljoen dollar. Analisten voorspelden 1.070 miljoen dollar.

Zoom zelf ging voor het eerste kwartaal uit van een aangepaste winst per aandeel van 0,86 tot 0,88 dollar en een omzet van tussen de 1.070 en 1.075 miljoen dollar.

Outlook

Voor het lopende tweede kwartaal rekent Zoom op een omzet van 1.115 tot 1.120 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,90 tot 0,92 dollar.

Voor heel het boekjaar voorspelt Zoom nog altijd een omzet van 4.530 tot 4.550 miljoen dollar. De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel van 3,45 tot 3,51 dollar is opwaarts bijgesteld naar 3,70 tot 3,77 dollar per aandeel.

In de nabeurshandel in New York noteert het aandeel maandag 16 procent hoger.