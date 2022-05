TKH bouwt nieuwe kabelfabriek in Eemshaven - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) TKH bouwt zijn nieuwe kabelfabriek niet in de Amsterdamse haven, maar kiest voor de Eemshaven in Groningen vanwege het stroomtekort in de hoofdstad. Dit meldde het Financieele Dagblad maandag op basis van uitspraken van de CEO van TKH, Alexander van der Lof. "We konden in Amsterdam geen energie krijgen, omdat er geen capaciteit meer is", zegt de CEO tegen het FD. Door het besluit loopt Amsterdam een investering van 130 miljoen euro mis. Volgens Van der Lof zou het ook nog eens drie tot vijf jaar duren om de fabriek van de grond te krijgen, "vanwege alle benodigde vergunningen. Het terrein ligt dichtbij Natura 2000-gebieden en dan heb je te maken met stikstofnormen die bouwwerkzaamheden belemmeren. In Eemshaven is dat niet aan de orde", volgens de topman. Het Havenbedrijf Amsterdam bevestigt tegenover het FD dat men heeft gesproken met TKF, de kabeldochteronderneming van TKH, over een vestiging in de Amsterdamse haven. "TKF wilde met 1,5 jaar operationeel zijn en dat lukt met de huidige elektriciteitscongestie niet. Helaas." Het technologiebedrijf uit Haaksbergen gaat in de Eemshaven kabels produceren voor offshore-windparken. Het gaat om de kabels die windturbines binnen een windpark met elkaar verbinden. De nieuwe vestiging moet medio 2023 operationeel zijn en levert 100 tot 150 banen op, verwacht Van der Lof. De fabriek kan per jaar 1200 kilometer zeekabel produceren, aldus het FD. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.