Klarna gaat 10 procent personeelsbestand ontslaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fintechbedrijf Klarna is van plan 10 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan nu de economische omstandigheden verslechteren. Dit heeft de CEO en medeoprichter van het Zweedse bedrijf maandag medegedeeld aan het personeel in een videoboodschap, meldden diverse media, waaronder Financial News van Dow Jones Newswires. "Het overgrote deel" van de werknemers wordt niet geraakt door de reorganisatie, aldus Sebastian Siemiatkowski. Maar een aantal werknemers zal te horen krijgen dat er geen plek is in de nieuwe organisatie, aldus de CEO. Personeel van Klarna in Europa krijgt een ontslagpremie, aldus Siemiatkowski. Buiten Europa worden andere regelingen getroffen, volgens de topman. Klarna heeft wereldwijd ruim 6.500 mensen in dienst. Klarna, dat betaaldiensten aanbiedt aan retailers, wil ook vers kapitaal ophalen. Daarmee daalt de waardering van het bedrijf mogelijk met eenderde. Het bedrijf zal snel meer informatie delen met het personeel over de veranderingen, aldus Siemiatkowski. Bron: ABM Financial News

