Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index wint 1,3 procent op 3.951,29 punten, de Dow Jones index stijgt 1,7 procent op 31.794,69 punten en de Nasdaq koerst 0,8 procent hoger op 11.445,90 punten.



Maandag reageren de markten positief op uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Biden wil enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, terugdraaien.



"Wat meer risicobereidheid mag ook wel een keer, na zeven verliesweken op rij voor de S&P 500-index, de langste negatieve reeks sinds 2001", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



Vorige week wist de S&P 500 ternauwernood te voorkomen dat het in een bear market belandde. Ondertussen staat de Dow Jones index op de langste verliesreeks in zo'n 90 jaar.



Beleggers maken zich zorgen over de snelheid waarmee de Federal Reserve de rente zal verhogen om de hoge inflatie te bedwingen. De prijsstijgingen drukken de winsten van sommige bedrijven, maar ook een krappe geldmarkt kan de economische groei drukken, vrezen fondsbeheerders.



De afgelopen weken werden de zorgen rond inflatie nog vergroot door lockdowns tegen het coronavirus in China en de Russische oorlog tegen Oekraïne, waardoor de olie- en gasprijzen sterk stijgen.



Beleggers zullen deze week vooral letten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, voor hints over de volgende monetaire stappen van de centrale bank.



WTI-olie kost maandagavond rond de 110 dollar. De euro/dollar handelt op 1,0680.



Bedrijfsnieuws



Financials zitten maandag in de lift. Goldman Sachs wint 4 procent en JPMorgan Chase zelfs 7 procent.



Deze week komen Macy's, Best Buy, Dollar General en Costco Wholesale met kwartaalcijfers. De hogere kosten voor brandstof, vracht en arbeid en ook veranderd koopgedrag na de pandemie zullen de winsten naar verwachting hebben gedrukt. Vorige week zorgden tegenvallende cijfers en winstwaarschuwingen van bedrijven als Walmart en Target voor nog meer zorgen over de inflatie en het consumentenvertrouwen.



Zoom opent maandag nabeurs de boeken. Het aandeel noteert een half procent lager.



Broadcom is in vergevorderde gesprekken over de overname van VMware, volgens bronnen. Dit zou één van de grootste deals van het jaar worden. VMware is 40 miljard dollar waard op de beurs en Broadcom 222 miljard. Aandelen VMware stijgen 20 procent terwijl Broadcom 3 procent daalt.



Apple wil zijn productie buiten China vergroten, gezien het strikte anticoronabeleid dat Beijing hanteert. Apple zou volgens bronnen kijken naar India en Vietnam, waar nu al beperkt producten van Apple worden gemaakt. Apple stijgt maandag 3 procent.



DiDi Global heeft de New York Stock Exchange laten weten zijn plannen voor het beëindigen van de beursnotering in de VS door te zullen zetten. Dit maakte het Chinese techbedrijf maandag bekend. Het aandeel stijgt licht.



Starbucks vertrekt na 15 jaar uit Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Dit werd maandag bekend. De koffieketen sluit 130 locaties in Rusland, nadat de licenties van deze winkels al in maart werden opgeschort. De bijna 2.000 werknemers in Rusland krijgen nog zes maanden doorbetaald en Starbucks gaat hen begeleiden naar een nieuwe baan. Starbucks wilde maandag niet zeggen wat de financiële impact is, hoewel de Russische markt slechts een klein deel uitmaakt van het totaal aan inkomsten van de koffieketen. Het aandeel stijgt een half procent.

