Banken trekken kar op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,3 procent in de plus op 436,54 punten, de Duitse DAX steeg 1,4 procent op 14.175.40 punten en de Franse CAC 40 won 1,2 procent op 6.358,74 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,7 procent hoger op 7.513,44 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is van mening dat de beurzen wel erg hard zijn gedaald. Volgens hem is er dan ook een kans dat koopjesjagers deze week hun slag slaan. De trend blijft evenwel neerwaarts, zo waarschuwde Aslam.

De analist merkte verder nog op dat de beurzen wat steun vinden in de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden. Biden wil enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, terugdraaien.

"Dit is duidelijk een stap in de goede richting om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Aslam, die erop wijst dat deze heffingen de inflatie in China "zeker" hebben aangewakkerd.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0683, tegenover 1,0556 vrijdagavond. Die stijging is vooral te danken aan uitspraken van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Lagarde herhaalde in een blog op de website van de ECB dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

Op macro-economisch vlak bleek dat het Duitse ondernemersvertrouwen in mei onverwacht is aangetrokken.

"De sterke data maken het voor de ECB iets makkelijker om een eventuele renteverhoging te rechtvaardigen", aldus Aslam.

De Russische roebel zit maandag ook flink in de lift, na een bericht dat de overheid in Rusland van plan is om een belangrijke deviezenlimiet voor exporteurs te verlagen. De munt steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ruim 6 procent waarmee het muntpaar werd verhandeld op 58,35 roebel.

De WTI-olieprijs daalde tot onder 110 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy wil Siemens Gamesa overnemen voor 18,05 euro per aandeel. Dit meldde Siemens Energy dit weekend in een persbericht, nadat afgelopen week al duidelijk werd dat er overnameplannen waren. Het aandeel Siemens Energy daalde maandag bijna een procent en dat van Gamesa won juist meer dan 6 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 7 procent en leverde Fresenius en Zalando rond een procent in.

In Parijs stegen als BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale stegen rond de 4 procent, net als ArcelorMittal. Vinci verloor meer dan een procent.

Ook elders zaten financials in de lift, met hogere rentes van de ECB in het vooruitzicht. ING won ruim 4 procent in Amsterdam en UniCredit ook meer dan 4 procent in Milaan.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 2 procent in het groen.