Consument weet winkelcentra Eurocommercial weer te vinden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winkelcentra van Eurocommercial Properties hebben in april een sterk herstel van de omzet laten zien, nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. Dit maakte Eurocommercial maandagavond bekend. De 24 winkelcentra kenden een "substantiële" groei van 6,1 procent in vergelijking tot april 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis. Alle type winkels boekten groei, maar woonwinkels deden het met een omzetgroei van 29 procent het beste, aldus Eurocommercial. Qua regio's groeide Zweden het sterkst. Daar steeg de omzet met 12,6 procent. In België en Italië was de groei respectievelijk 5,6 en 4,3 procent. Alleen in Frankrijk was er een kleine terugval, van 0,6 procent. Verder meldde Eurocommercial nog dat de Italiaanse joint venture Galleria Verde, voor 50 procent in handen van Eurocommercial, een nieuwe vijfjarige hypotheek ter waarde van 21,5 miljoen euro heeft gesloten met Banca Popolare di Milano. Met dit geld wordt de recente uitbreiding van het Milanese winkelcentra Fiordaliso gefinancierd. Bron: ABM Financial News

