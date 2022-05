Financials in trek op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek goed begonnen. Bij een slot van 694,02 punten steeg de AEX 1,6 procent.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is van mening dat de beurzen wel erg hard zijn gedaald. Volgens hem is er dan ook een kans dat koopjesjagers deze week hun slag slaan. De trend blijft evenwel neerwaarts, zo waarschuwde Aslam.

De analist zei ook dat de beurzen maandag steun vonden in de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden. Biden wil enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, terugdraaien.

De aandelenmarkten zijn nog steeds onrustig en dat maakt dat het moeilijk navigeren is voor beleggers, volgens Joost van Leenders, senior beleggingsstrateeg van zakenbank Kempen.

De inflatie heeft echter wellicht een piek bereikt, "en dat zou een enorme hoeveelheid lucht geven voor de consument".

En als een recessie voorkomen wordt, "hebben we het ergste wel gezien", denkt Van Leenders.

"We zijn al flink gedaald en de waarderingen zijn verbeterd, maar we vinden het nog te vroeg om al aandelen te gaan bijkopen", aldus de marktkenner.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0xxx. Die stijging is vooral te danken aan uitspraken van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Lagarde herhaalde in een blog op de website van de ECB dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

Op macro-economisch vlak bleek dat het Duitse ondernemersvertrouwen in mei onverwacht is aangetrokken. "De sterke data maken het voor de ECB iets makkelijker om een potentiële renteverhoging te rechtvaardigen", aldus Aslam.

De WTI-olieprijs daalde tot onder 110 dollar.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway belandde onderaan in de hoofdindex, met een verlies van 4 procent. Prosus daalde 2 procent en NN Group bijna een procent. De verzekeraar noteerde wel ex-dividend. Prosus zag Tencent vanochtend 1,5 procent dalen en kreeg ook een kleine koersdoelverlaging van UBS.

Financials deden het verder goed, mogelijk met de hogere rentes van de ECB in het vooruitzicht. ING ging aan kop met een plus van 4 procent. Aegon steeg bijna 4 procent.

ABN AMRO was koploper in de Midkap met een plus van zo'n 4 procent.

Inpost won ruim 3,5 procent. SBM Offshore steeg meer dan 2,5 procent. Galapagos leverde ruim 2 procent in, net als OCI.

In de Smallcap deden vastgoedaandelen goede zaken. Wereldhave en Eurocommercial stegen bijna 6 procent.

TomTom en Brunel daalden 3 tot 3,5 procent. Brunel noteerde ex-dividend.

BAM steeg 1,5 procent. Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een vergoeding in verband met extra kosten die de bouwer kwijt was aan het project Afsluitdijk.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent in het groen.