Starbucks vertrekt uit Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks vertrekt na 15 jaar uit Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Dit werd maandag bekend. De koffieketen sluit 130 locaties in Rusland, nadat de licenties van deze winkels al in maart werden opgeschort. De bijna 2.000 werknemers in Rusland krijgen nog zes maanden doorbetaald en Starbucks gaat hen begeleiden naar een nieuwe baan. Starbucks wilde maandag niet zeggen wat de financiële impact is, hoewel de Russische markt slechts een klein deel uitmaakt van het totaal aan inkomsten van de koffieketen. Vorige week kondigde McDonald's aan uit Rusland te vertrekken na meer dan 30 jaar in het land actief te zijn geweest, hetgeen zal leiden tot een afschrijving van 1,2 tot 1,4 miljard dollar. De fastfoodketen heeft 847 restaurants in Rusland en 62.000 werknemers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.