Didi zet beursexit NYSE door

Beeld: NYSE

(ABM FN) DiDi Global heeft de New York Stock Exchange laten weten zijn plannen voor het beëindigen van de beursnotering in de VS door te zullen zetten. Dit maakte het Chinese techbedrijf maandag bekend. Aandeelhouders van DiDi gingen tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Beijing akkoord met de exitplannen. DiDi zal rond 2 juni een zogeheten Form 25 document indienen bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Tien dagen later zal de beursexit vermoedelijk effectief zijn. Zolang DiDi nog genoteerd is aan de NYSE, zal het aandeel niet elders genoteerd worden. Het besluit om uit de VS te vertrekken, nam DiDi na kritiek van de Chinese autoriteiten. De Chinese waakhond voor technologiezaken maakt zich zorgen dat gevoelige data van DiDi in handen van derden zou kunnen belanden. Bron: ABM Financial News

