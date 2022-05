Hogere opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 1,1 procent in het groen. De Nasdaq opent 0,9 procent hoger.

Uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden die hinten op verlaging van de importheffingen voor Chinese bedrijven zorgden voor een positievere stemming. Deze heffingen werden ingevoerd door de vorige regering van president Donald Trump.

De afgelopen weken zakten de aandelenkoersen weg, terwijl beleggers debatteerden over de snelheid waarmee de Federal Reserve de rente zal verhogen om de hoge inflatie te bedwingen. De prijsstijgingen drukken de winsten van sommige bedrijven, maar ook een krappere geldmarkt kan de economische groei drukken, vrezen fondsbeheerders.

De afgelopen weken werden de zorgen rond inflatie nog vergroot door lockdowns tegen het coronavirus in China en de Russische oorlog tegen Oekraïne, waardoor de olie- en gasprijzen sterk stijgen.

Beleggers zullen deze week vooral letten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, voor hints over de volgende monetaire stappen van de centrale bank.

Voorbeurs bleek de Chicago Fed-index licht verbeterd, van 0,36 in maart tot 0,47 in april. Aanvankelijk stond het cijfer voor maart nog op 0,44.

Eigenaren van kleine bedrijven verwachten echter in meerderheid dat het economische klimaat in de VS in de komende twaalf maanden verslechtert. Het percentage steeg van 42 procent in april tot 57 procent in mei, meldde The Wall Street Journal.

De olieprijs stijgt maandag. Een juli-future West Texas Intermediate werd 0,9 procent duurder op 111,28 dollar, terwijl Brent-olie voor augustus 0,9 procent in prijs steeg op 110,93 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0656 en stond daarmee op het hoogste niveau in twee weken. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0556 op de borden. Maandag meldde voorzitter Christine Lagarde van de ECB dat de negatieve depositorente al eind september tot het verleden kan behoren bij de Europese Centrale Bank.

Ook een meevallende Ifo-index voor het Duitse consumentenvertrouwen in mei hielp de euro herstellen.

Bedrijfsnieuws



Broadcom is in vergevorderde gesprekken over de overname van VMware, volgens bronnen. Dit zou één van de grootste deals van het jaar worden. VMware is 40 miljard dollar waard op de beurs en Broadcom 222 miljard. VMware wint 21 procent voorbeurs. Broadcom levert 5 procent in.

De CEO van Abbott Laboratories heeft zaterdag excuses aangeboden voor de rol van zijn bedrijf in de tekorten aan babymelkpoeder in de VS. In juli gaat de productie weer omhoog. Het aandeel stijgt voorbeurs licht.

Deze week komen Macy's, Dollar General en Costco Wholeale met kwartaalcijfers. De hogere kosten voor brandstof, vracht en arbeid en ook veranderd koopgedrag na de pandemie zullen de winsten naar verwachting hebben gedrukt. Vorige week zorgden tegenvallende cijfers en winstwaarschuwingen van bedrijven als Walmart en Target voor nog meer zorgen over de inflatie en het consumentenvertrouwen.

DiDi Global heeft de New York Stock Exchange laten weten zijn plannen voor het beëindigen van de beursnotering in de VS door te zullen zetten. Het aandeel Didi lijkt 2 procent lager te gaan openen.

Apple wil zijn productie buiten China vergroten, gezien het strikte anti-coronabeleid dat Beijing hanteert. Apple zou volgens bronnen kijken naar India en Vietnam, waar nu al beperkt producten van Apple worden gemaakt.

China doet veel meer dan andere grote economieën om bepaalde sectoren in het land te steunen, met overheidsinvesteringen, goedkope leningen en andere voordelen, blijkt uit een nieuwe studie. In 2019 bedroeg de steun zeker 1,73 procent van het Chinese bruto binnenlands product. Dit kan weer de discussie tussen de VS en China aanjagen over oneerlijke staatssteun.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 index steeg fractioneel op 3.901,36 punten. De Dow Jones index steeg licht tot 31.261,90 punten. De Nasdaq eindigde vrijdag 0,3 procent in het rood op 11.354,62 punten.