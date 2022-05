Europese beurzen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 432,94 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 14.068,27 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een fractionele plus op 6.287,24 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,9 procent hoger op 7.452,80 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de obligatierentes vanochtend vrijwel onveranderd bleven. "Een indicatie dat er een klein beetje rust is", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente trok wel aan. "Dat kan betekenen dat beleggers weer iets meer risico durven nemen, omdat er blijkbaar minder vraag naar veilige Amerikaanse staatsobligaties is."

"Wat meer risicobereidheid mag ook wel een keer, na zeven verliesweken op rij voor de S&P 500-index, de langste negatieve reeks sinds 2001."

Ook marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is van mening dat de beurzen wel erg hard zijn gedaald. Volgens hem is er dan ook een kans dat koopjesjagers deze week hun slag slaan. De trend blijft evenwel neerwaarts, zo waarschuwde Aslam.

De analist merkte verder nog op dat de beurzen wat steun vinden in de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden. Biden wil enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd voor China, terugdraaien.

"Dit is duidelijk een stap in de goede richting om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Aslam, die erop wijst dat deze heffingen de inflatie in China "zeker" hebben aangewakkerd.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0679. Die stijging is vooral te danken aan uitspraken van voorzitter Christine Lagarde.

Lagarde herhaalde in een blog op de website van de ECB dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

De olieprijzen stegen tot een procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat het Duitse ondernemersvertrouwen in mei onverwachts aantrok.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wordt deze week vooral uitgekeken naar woensdag, wanneer de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve verschijnen. De agenda voor deze week is verder gevuld met inkoopmanagersindices en cijfers over de huizenverkopen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy wil Siemens Gamesa overnemen voor 18,05 euro per aandeel. Dit meldde Siemens Energy dit weekend in een persbericht, nadat afgelopen week al duidelijk werd dat er overnameplannen waren. Het aandeel Siemens Energy daalde maandag 0,7 procent en dat van Gamesa won nog eens 6,2 procent.

Retail Estates heeft in het afgelopen boekjaar de resultaten zien verbeteren en rekent ook voor het lopende boekjaar op meer huurinkomsten. Het aandeel daalde in Brussel 0,3 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 4 procent, maar leverde HelloFresh 2,9 procent in en Hannover Rueck 3,1 procent.

In Parijs steeg Thales 2,6 procent en ArcelorMittal 2,3 procent. BNP Paribas daalde 6,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,7 procent in het groen en de Nasdaq opent vermoedelijk 0,6 procent hoger.

De S&P 500 index steeg vrijdag fractioneel op 3.901,36 punten. De Dow Jones index steeg licht op 31.261,90 punten. De Nasdaq eindigde vrijdag 0,3 procent in het rood op 11.354,62 punten.