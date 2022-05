Valuta: euro hoger na visie Lagarde

(ABM FN-Dow Jones) De euro stond maandag een procent hoger tegenover de dollar, na een meevallende Duits cijfer en uitspraken van de voorzitter van de Europese Centrale Bank.

De euro steeg 0,94 procent tot 1,0669 dollar.

De Europese Centrale Bank zal zijn depositorente waarschijnlijk voor eind september uit negatief terrein halen en mogelijk verder verhogen richting een neutraal niveau, stelde voorzitter Christine Lagarde van de ECB maandag in een blogpost op de website van de centrale bank.

"Als we de inflatie zien stabiliseren op 2 procent over de middellange termijn is een progressieve verdere normalisering van de rente naar een neutraal niveau gepast", aldus Lagarde. Zij herhaalde dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wees daarnaast op een meevallend cijfer voor de Ifo-index, die het vertrouwen van Duitse ondernemingen meet. Het feit dat deze index niet verder is verslechterd, zorgt voor opluchting bij beleggers, vermoedt hij.

De verwachtingen voor het rentepad in de Verenigde Staten zijn inmiddels uitgekristalliseerd, volgen Mevissen. Hij zegt dat de opleving van de euro "snel is gegaan". Rabobank verwacht dat dit weer kan omslaan en dat de euro weer terug naar een niveau rond 1,03 dollar zal zakken.

Deze week zal er aandacht zijn voor de inkoopmanagersindexen voor mei, die vermoedelijk een redelijk goed overeind blijvende dienstensector zullen laten zien en een wat zwakkere industrie.

Dit kan deels worden verklaard doordat mensen na de coronacrisis graag geld uitgeven aan terrasjes en uitgaan nu dat weer kan, en mogelijk wat meer zullen bezuinigen op andere aankopen, nu de prijzen sterk zijn gestegen.

Later in de week volgen nog notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reseve, een eerste raming voor de economische groei in de VS in het tweede kwartaal en een PCE-inflatiecijfer op vrijdag, dat als belangrijk geldt.