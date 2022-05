Video: grondstoffen blijven interessante belegging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grondstoffen blijven een interessante beleggingscategorie. Dit zegt senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van zakenbank Kempen voor de camera van ABM Financial News. Er is een inherente schaarste in de markt voor olie en landbouwproducten, aldus Van Leenders. En voor olie is er ook een technische factor, aldus de beleggingsstrateeg. Door de huidige krapte liggen in veel markten de spotprijzen hoger dan de future-contracten, ofwel backwardation. Aangezien bij beleggen in grondstoffen vrijwel altijd futures worden gekocht, levert backwardation een positief rendement op voor beleggers, aldus Van Leenders. Goedkopere futures rollen door de tijd richting de hogere spotprijs. De mate waarin dat nu het geval is, is volgens de beleggingsstrateeg vrij uniek en levert "een stevig positief rendement op". Klik hier voor: grondstoffen blijven interessante belegging Bron: ABM Financial News

