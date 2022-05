ArcelorMittal en Aegon trekken de kar in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 686,66 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft een deel van het optimisme onder beleggers vanochtend te maken met de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om enkele importheffingen die onder de vorige president Donald Trump zijn ingevoerd, terug te draaien.

"Dit is duidelijk een stap in de goede richting om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Aslam, die erop wijst dat deze heffingen de inflatie in China "zeker" hebben aangewakkerd.

Volgens de analist voorkomt dit nieuws niet dat het sentiment op de beurzen kwetsbaar blijft. "De Amerikaanse aandelenmarkten blijven met de beren flirten", aldus de analist. Techbeurs Nasdaq heeft inmiddels 20 procent ingeleverd ten opzichte van de top en zit nu in een berenmarkt.

"Desondanks is het goed te vermelden dat de koersdalingen te hard zijn gegaan, dus er is een kans dat koopjesjagers deze week hun slag slaan." De trend blijft evenwel neerwaarts, zo waarschuwde Aslam.

Volgens analisten van SEB trekken centrale banken zich vooralsnog weinig aan van de koersdruk op de aandelenmarkten. "Centrale banken lijken de rentes zo snel mogelijk naar een neutraal niveau te willen brengen", aldus SEB.

De Europese Centrale Bank zal aan het einde van het derde kwartaal vermoedelijk geen negatieve rente meer hanteren, zo schreef voorzitter Christine Lagarde maandag in een blog op de website van de centrale bank. Lagarde herhaalde dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde. De euro profiteerde van haar uitspraken.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0660. De olieprijzen stegen tot een procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat het Duitse ondernemersvertrouwen in mei onverwachts aantrok.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde NN Group 2,3 procent lager, maar het aandeel van de verzekeraar noteert ex-dividend. Just Eat Takeaway.com leverde 3,0 procent in. ArcelorMittal en Aegon waren koplopers met winsten van circa twee procent.

In de AMX won Inpost 1,6 procent. CTP verloor juist 1,8 procent. OCI daalde met 2,4 procent.

In de AScX won Wereldhave 4,6 procent. BAM won 1,0 procent. Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een vergoeding in verband met extra kosten die de bouwer kwijt was aan het project afsluitdijk. Brunel werd 3,7 procent goedkoper.