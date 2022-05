Beursblik: Unifiedpost karig met details Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unifiedpost in het eerste kwartaal was iets beter dan verwacht, maar het is teleurstellend dat het bedrijf niets over de winstgevendheid of de schuldpositie zegt. Dat stelde Degroof Petercam na een update van het post- en betaalbedrijf. Bij de Platform-activiteiten was de terugkerende groei van 19 procent vergelijkbaar met de verwachting van 21 procent van Degroof Petercam. De volatiele niet-terugkerende inkomsten vielen echter tegen waardoor de groei bij Platform beperkt bleef tot een tegenvallende 14 procent. Bij Logistiek was de groei juist een meevallende 6 procent, waar Degroof Petercam uitging van 4 procent. Het aantal klanten groeide met 8 procent tot 857.000. Die groei is ook nodig voor de versnelling van de autonome groei die het bedrijf dit jaar verwacht. De komende drie kwartalen is een autonome groei van gemiddeld 29 procent nodig om het jaardoel van 25 procent te halen, merkt Degroof op. Dit moet komen van de niet-terugkerende inkomsten van projecten in de pijplijn. Analist Michael Roeg noemt het teleurstellend dat het bedrijf geen details geeft over marges, winstgevendheid of schulden. Vorig jaar zag het bedrijf zijn kaspositie slinken van 100 miljoen cash naar 15 miljoen schuld, na overnames. Meer info moet bij de halfjaarcijfers komen. De winstgevendheid was tot nu toe zwakker dan verwacht, stelt hij, en de opbrengst van de beursgang werd besteed aan overnames, terwijl de autonome groei wisselvallig is. Ook noemt de analist het risicovol dat de groei volgens Unifiedpost vooral aan het einde van het jaar worden gerealiseerd. Degroof Petercam neemt het koersdoel van 10,00 euro onder herziening, kijkend naar het hogere renteklimaat. De winstverwachtingen van Degroof zullen worden aangepast naar aanleiding van de cijfers. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Unifiedpost. Bron: ABM Financial News

