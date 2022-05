Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,60 naar 5,80 euro en handhaaft het Outperform-advies. Dat meldde de bank in een rapport. De analisten zien ruimte voor opwaartse bijstellingen van de consensusverwachtingen voor het kapitaal dat de verzekeraar operationeel genereert. De analisten denken aan 1,62 miljard euro voor 2023, wat zo'n 10 procent meer is dan waar de consensus op mikt. Elke transactie met de variabele lijfrente zal meer ruimte geven om kapitaal terug te geven en vermindert de blootstelling van Aegon aan een portefeuille die de waardering van het aandeel aanzienlijk drukt. Aegon rekent zelf inmiddels op een kasstroom van 1,2 miljard tot 1,3 miljard euro in 2022 en hintte impliciet op 1,55 miljard tot 1,65 miljard in 2023, als de tegenwind van dit jaar wegvalt en de variabele lijfrentes 150 miljoen tot 200 miljoen euro meer per jaar gaan bijdragen. Bij een herverzekeringsdeal komt er minder kapitaal uit deze lijfrentes in de toekomst, maar worden de resultaten minder volatiel en valt er kapitaal vrij dat elders aan het werk kan worden gezet, zo merkte Credit Suisse op. Het aandeel Aegon stond maandag 2,0 procent hoger op 4,88 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.