Lagarde: eind derde kwartaal einde aan negatieve rente ECB

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Centrale Bank zal aan het einde van het derde kwartaal vermoedelijk geen negatieve rente meer hanteren. Dit schrijft voorzitter Christine Lagarde maandag in een blog op de website van de centrale bank. Lagarde herhaalde dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde. En als vervolgens duidelijk wordt dat de inflatie zich op middellange termijn stabiliseert op 2 procent, is een geleidelijke verdere normalisatie van de rente richting een neutrale rente, gepast, vindt zij. Lagarde waarschuwt dat vooraf de omvang en het tempo van normaliseren niet kan worden bepaald. De euro/dollar handelt maandag een half procent hoger op 1,0615. Bron: ABM Financial News

