Biden dreigt met militaire ingreep als China Taiwan binnenvalt

(ABM FN-Dow Jones) President Joe Biden heeft gezegd dat de Verenigde Staten Taiwan militair zouden verdedigen als China het eiland met geweld zou innemen.

"Ja, dat hebben we toegezegd", zei Biden maandag in antwoord op een vraag van een verslaggever of hij militair zou ingrijpen als Taiwan bedreigd zou worden. Biden is voor het eerst sinds zijn presidentschap in Azië.

Biden benadrukte dat de VS nog steeds de Volksrepubliek China als de enige legitieme regering van China zien en is zich bewust van de claim van Beijing dat Taiwan een deel van China is, zonder die claim te ondersteunen.

Maar dat geeft China niet het recht om Taiwan met geweld in te nemen, zei Biden.

"We stemmen in met het Een-China-beleid en alle akkoorden die we hebben gesloten. Maar het idee dat het met geweld kan worden ingenomen, zou gewoon niet gepast zijn", zei Biden. "Het zou de gehele regio ontwrichten en overeenkomen met de situatie in Oekraïne."

Biden zei niet te verwachten dat China Taiwan zal proberen te veroveren. Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is dat wereldleiders een sterke boodschap afgeven en dat er gevolgen zullen zijn als Beijing dat zou doen.