Broadcom mogelijk dicht bij overnamedeal met VMware

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Broadcom is in verregaande gesprekken om clouddienst VMware over te nemen. Dit schreven The Wall Street Journal en Bloomberg op basis van bronnen. Het zou gaan om een overname in contanten en aandelen, aldus de bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant. De marktwaarde van VMware ligt op 40 miljard dollar, terwijl die van Broadcom op 222 miljard dollar ligt. Circa een half jaar geleden deed Dell Technologies zijn belang van 81 procent in VMware nog van hand. Bron: ABM Financial News

