Prijsstijging koopwoningen Nederland stabiliseert

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen in Nederland zijn ook in april op jaarbasis fors duurder geworden, maar de stijging lijkt wel af te toppen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Woningen waren in april 19,7 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 19,5 procent, terwijl in februari de stijging nog 20,2 procent bedroeg en in januari 21,1 procent. Dat was toen de grootste prijsstijging sinds de eerste meting in 1995.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in april bijna 96 procent hoger.

Veel minder transacties

Het Kadaster maakte bekend dat het in april 15.972 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 59.895 woningen verkocht, 30 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.

