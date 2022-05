Video: ergste op de beurs wellicht al geweest Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenmarkten zijn nog steeds onrustig en dat maakt dat het moeilijk navigeren is voor beleggers. Dit zegt Joost van Leenders, senior beleggingsstrateeg van zakenbank Kempen voor de camera van ABM Financial News. De onzekerheid is groot door de hoge inflatie, de coronagolf in China en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. "Een klimaat om niet al te veel risico te nemen", vindt Van Leenders. De inflatie heeft echter wellicht een piek bereik, "en dat zou een enorme hoeveelheid lucht geven voor de consument". En als een recessie voorkomen wordt, "hebben we het ergste wel gezien", denkt Van Leenders. "We zijn al flink gedaald en de waarderingen zijn verbeterd, maar we vinden het nog te vroeg om al aandelen te gaan bijkopen." Een belangrijke overwogen positie bij Kempen is grondstoffen, "nog steeds". Klik hier voor: ergste op de beurs wellicht al geweest Bron: ABM Financial News

