Wat rustiger week voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt iets rustiger voor beleggers in vergelijking met afgelopen tijd. De macro-economische kalender en ook de bedrijfsagenda zijn minder vol.

Ondertussen is de beursomgeving erg volatiel. De markten maken grote sprongen, dit door onzekerheid op verschillende gebieden. Onzekerheid wat de oorlog in Oekraïne betreft maar ook de coronasituatie in China, al lijken daar de ergste lockdowns achter de rug. En misschien nog het meest van al zijn de markten bezorgd over de oprukkende inflatie en rentes. Deze maken het voor bedrijven veel moeilijker te opereren.

Maandag zullen we zien hoeveel vertrouwen de Duitse ondernemers in mei nog hebben. Frankrijk volgt dinsdag. Woensdag staat het consumentenvertrouwen van beide landen op het programma, samen met het vertrouwen van de ondernemers in België. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgt vrijdag.

Op dinsdag staat er verder een reeks samengestelde inkoopmanagersindices op het programma, voor Japan, Europa en de Verenigde Staten.

De Duitse economische groei over het eerste kwartaal staat voor woensdag geprogrammeerd, de Amerikaanse groei volgt een dag later en Frankrijk vrijdag.

Woensdag publiceert de Federal Reserve ook de notulen van haar laatste monetaire beleidsvergadering. Daarin trok de centrale bank de rente met 50 basispunten op. De Fed stelt nog zulke verhogingen in het vooruitzicht in de hoop daarmee de stevige inflatie een halt toe te roepen. Het laatste inflatiecijfer bedroeg 8,3 procent. Vrijdag krijgen we nog een nieuw Amerikaans PCE inflatiecijfer te zien. Dit cijfer wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de Fed.

De Turkse centrale bank komt donderdag met een rentebesluit. Het land worstelt nog meer dan het Westen met geldontwaarding. In april bedroeg de inflatie in Turkije liefst 70 procent.

Bedrijfsagenda

Het hoogtepunt van het resultatenseizoen is duidelijk achter de rug. Komende week zijn er nog cijfers van Lucas Bols, Envipco en Holland Colours op woensdag.

Verder zijn er ex-dividendnoteringen van onder andere Brunel, Euronext en NN Group op maandag, Aalberts op dinsdag en ASR en Van Lanschot Kempen op vrijdag.

Air-France KLM, OCI en Shell houden dinsdag hun jaarvergadering; ASR, Brill, Ebusco, Hydratec en Van Lanschot Kempen doen dat woensdag.

Donderdag, Hemelvaartsdag, zijn de aandelenmarkten wereldwijd open maar belooft het een rustige dag te worden.

In het buitenland zijn er dinsdag nog cijfers van Best Buy. Donderdag openen Alibaba en Macy’s de boeken.