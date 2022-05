Valuta: euro geholpen door aanstaande renteverhoging ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro is afgelopen week wat hersteld, geholpen door de opmerking van DNB-president Klaas Knot en andere ECB-leden die de verwachtingen hebben verhoogd dat de Europese Centrale Bank de rente met 25 basispunten zal verhogen in juli.



Maar er waren meer factoren, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



"Het lijkt erop dat de markt even een rustpauze inlast na de forse stijging van de dollar", aldus de marktkenner.



"Niet vreemd dat dat hier gebeurt bij het steunniveau van 1,0350 waar ik vorige week ook al naar verwees. Inmiddels heeft de markt behoorlijk wat renteverhogingen voor de VS ingeprijsd in de euro/dollar koers", aldus Derks.



Hij verwijst ook naar de matige reactie van de dollar op de havikistische uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell die vorige week zei dat de rente dit jaar mogelijk boven het neutrale niveau uit zal komen.



"De markt vindt het wel even welletjes", concludeert Derks.



Ondertussen lijkt de coronasituatie in CHina licht te verbeteren. Dat moet ook wel, want de economie heeft flink te lijden onder de strenge maatregelen om het virus in te dammen.



"Daar staat tegenover dat de grootste economieën goed standhouden. Recente gegevens uit de belangrijkste economische landen suggereren dat de roep om een sterke groeivertraging en mogelijke recessies later in het jaar misschien wat overdreven is", volgens Derks. Hij wijst onder meer op PMI-data en consumentenbestedingen, die goed stand liken te houden ondanks de recente stijging van de inflatie.



"Het lijkt er dus op dat het niveau 1,0350 [voor de euro/dollar] voor nu even standhoudt. Op naar de ECB-meeting op 9 juni, dan weten we meer", aldus Derks.

Bron: ABM Financial News