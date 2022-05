Apple wil productie buiten China opvoeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft enkele van zijn contractfabrikanten verteld dat het de productie buiten China wil opvoeren, onder meer door het strikte anti-covid-beleid van Beijing. Dit meldde de Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden. India en Vietnam, al locaties voor een klein deel van Apple's wereldwijde productie, behoren tot de landen die het bedrijf bekijkt als alternatieven voor China, volgens de bronnen. Een Apple-woordvoerder weigerde commentaar te geven, aldus WSJ. Gevraagd naar de toeleveringsketen van Apple in april, zei CEO Tim Cook: "Onze toeleveringsketen is echt wereldwijd, en dus worden de producten overal gemaakt." Hij zei destijds ook: "We blijven kijken naar optimalisatie."\ Volgens analisten wordt meer dan 90 procent van de Apple-producten zoals iPhones, iPads en MacBook-laptops in China vervaardigd door externe contractanten. De grote afhankelijkheid van Apple van het land is een potentieel risico vanwege de autoritaire communistische Chinese regering en haar botsingen met de Verenigde Staten, aldus analisten. Bron: ABM Financial News

