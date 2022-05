Uitgelicht: superdividend ABN AMRO van de baan

(ABM FN-Dow Jones) Met spanning werd donderdag afgewacht of ABN AMRO bij de kwartaalrapportage zou gaan zeggen dat de hogere rente veel problemen bij de bank laat wegsmelten. Maar dat viel tegen.

De nettowinst over het eerste kwartaal was hoger dan verwacht, omdat er relatief weinig voorzieningen voor oninbare leningen nodig waren. Dit kwam doordat er voorzieningen uit de coronaperiode vrijvielen.

Maar de bank blijkt niet erg gevoelig voor de positieve gevolgen van hogere rentes, concludeerden analisten. Vergeleken met 2022 leveren de verwachte rentes zo'n 200 miljoen aan extra inkomsten in 2023. Een jaar later is dat een half miljard en in 2024 is het een plus van zo'n 10 procent.

Een tweede tegenvaller waren de kosten. ABN AMRO nam een last van 50 miljoen euro voor extra kosten om te voldoen aan de regels tegen witwassen, na overleg met toezichthouder DNB. Dat hadden analisten niet voorzien. De kosten om de problemen op dit vlak te verhelpen blijven ook in 2023 nodig, waarschuwde topman Robert Swaak.

Verder blijven de rentebaten de komende kwartalen onder druk staan, omdat klanten van ABN AMRO minder vaak hypotheken oversluiten tegen een lage rente. De bijbehorende eenmalige boeterente leverde ABN AMRO de afgelopen jaren de nodige inkomsten op. Die bron is aan het opdrogen, nu de hypotheekrente razendsnel stijgt. ABN AMRO moest de verwachte gemiddelde resterende looptijd verhogen en dat gaat de bank geld kosten om de lange risico's weer af te dekken.

Als de ECB de rente gaat verhogen raakt ABN AMRO bovendien rentebaten kwijt afkomstig van de centrale bank, bedoeld om de sector te steunen in het lage renteklimaat. De rentemarge gaat in een hoger renteklimaat weer meer afhangen van de concurrentie, meldde de bank.

"Al met al impliceert alle tegenwind dat de netto rentebaten in de eerste helft van 2023 hun dieptepunt bereiken en op een lager niveau dan we hadden verwacht", stelden analisten van UBS, die eerder nog rekenden op een dieptepunt voor de rentebaten later dit jaar. ABN AMRO rekende zelf eerder op een dieptepunt in de tweede helft van 2023, maar werd positiever vanwege de hogere rente.

De analisten van UBS zeiden sceptisch te zijn over toezeggingen van ABN AMRO dat de kosten beheerst kunnen worden tot onder 4,7 miljard euro voor eind 2024, ondanks de hogere inflatiedruk.

ABN AMRO liet merken terughoudend te zijn met een nieuwe aandeleninkoop voor het eind van dit jaar. Beleggers zagen in dat een superdividend er voorlopig niet in zit bij ABN AMRO. "Het verhaal van kapitaaldistributie is voorlopig dood" , concludeerde Kepler Cheuvreux.

Dat laatste was ongetwijfeld een doorslaggevende factor. Het aandeel stond onder druk en eindigde vrijdag op 10,30 euro, een verlies op weekbasis van ruim 11 procent.