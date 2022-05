'Lagarde waarschuwt voor crypto'

@fred 60 Welke van de 10000 muntjes getuigd ook niet van kennis van de cryptomarkt.

Zeg dan niets in plaats van praten over iets waar u geen kennis van heeft.



De kracht van de cryptomarkt is de onderliggende technologie en met alle plannen lijkt mij een gedecentraliseerde economie erg waardevol.



Onder het mom van de burger beschermen wordt ze in mijn beleving gecontroleerd. Maar iedereen heeft gelukkig nog het recht op een eigen mening.



En de onderliggende waarde van de Euro is vertrouwen, en dat kan ook zomaar flink dalen. Zoals door het onbeperkt bijdrukken waardoor inflatie een logisch gevolg is. De euro wordt dus minder waard en heeft in tegenstelling tot bitcoin en de vele "andere muntjes" geen enkele fundamentele waarde.



Waarbij ik niet wil zeggen dat alle crypto fundamenteel waardevol is. Het is relatief nieuw en niet alles is goud dat blinkt. Hoog risico daar dien je als belegger bewust van te zijn. Maar hoe mevrouw Lagarde ons hierin betutteld met valse bescherming is niet mijn ding. Ik neem liever eigen verantwoordelijkheid en doe zelf onderzoek.